Kroz IMPAKT program mladi u TK pokreću vlastite poslovne ideje

Nakon boravka i rada u dvije evropske zemlje, Azra Bajrić odlučila je da se vrati u Bosnu i Hercegovinu, u svoj rodni kraj i pokrene vlastiti biznis. U Živinicama danas pravi prve korake ka otvaranju frizerskog salona, uz podršku fondacije IMPAKT i Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK.

„S obzirom na to da smo mi mlada generacija, buduća generacija koja želi ovdje ostvariti svoj život, biznis i poslovne ideje, mislim da će moja ideja uspjeti jer imam želju, volju i, prije svega, kvalitet. Ova podrška mi mnogo znači. Ona predstavlja svojevrstan stub za dalji uspjeh. Iako sam sredstva za otvaranje salona obezbijedila sama i već ga otvorila, ova podrška će mi značajno pomoći u daljem razvoju poslovanja i zapošljavanju novih, mladih ljudi“, rekla je Azra Bajrić, vlasnica salona.

Osim Azre, Fondacija IMPAKT i resorno kantonalno ministarstvo će podržati još nekoliko biznis ideja mladih ljudi iz Tuzlanskog kantona. U proteklih pet godina, na ovaj način je podržano više stotina mladih koji su pokrenuli svoje biznise, te danas uspješno rade.

„Bitno je istaći da smo prilikom raspisivanja javnog poziva imali više od 126 prijavljenih na navedene programe. Njih 48 je završilo obuku, a 23 su podržana, u smislu da će dobiti sredstva u iznosu od 5.000 konvertibilnih maraka za nabavku opreme neophodne za funkcionisanje njihovih poslovnih ideja i poslovnih planova“, rekao je Damir Gazdić, ministar za kulturu, sport i mlade TK.

Program je namijenjen mladima koji žele pokrenuti vlastiti posao, a osim finansijske podrške, uključuje i obuke iz poslovnog planiranja i upravljanja.

„Važno je istaći da je finansijska pomoć u suštini simbolična. Oni koji su se odlučili prijaviti na javni poziv i predstaviti svoje ideje kroz ovaj program dobili su mnogo više. Kroz inkubator su stekli znanje i alate koji su im itekako potrebni da uspješno započnu i vode vlastiti biznis“, rekla je Sanja Miovčić, direktorica Fondacije IMPAKT.

Kroz ovakve programe mladima se pruža prilika da svoje ideje pretvore u održive poslovne projekte, uz podršku koja ne podrazumijeva samo početna sredstva, već i dugoročno znanje i mentorstvo. Time se stvaraju uslovi za zapošljavanje, jačanje lokalnih zajednica i zadržavanje mladih ljudi u Tuzlanskom kantonu.