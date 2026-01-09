Otvoren Javni poziv: Podrška za privredne subjekte pogođene poplavama 2024. godine

Javni poziv za odabir korisnika pomoći za privredne subjekte pogođene poplavama koje su u oktobru 2024. godine zahvatile Bosnu i Hercegovinu objavljen je kroz EU projekat podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini,

Projekat finansira Evropska unija, a implementiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodna organizacija za migracije (IOM). Javni poziv se implementira u partnerstvu s Investicijskom Fondacijom Impakt i LINK Poduzetničkim centrom.

Kroz ovaj Javni poziv, privrednim subjektima sa područja Jablanice, Konjica, Fojnice, Kreševa, Kiseljaka, Vareša, Mostara i Drvara dostupna su bespovratna sredstva u iznosu do 12.200 KM po privrednom subjektu, uz dodatnu mentorsku i savjetodavnu podršku u procesu oporavka poslovanja.

Link za javni poziv može se naći na: https://javnipoziv.undp.ba/

Cilj EU projekta podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini je pružiti finansijsku i tehničku podršku privrednim subjektima pogođenim poplavama, kako bi se doprinijelo njihovom oporavku, očuvanju radnih mjesta i nastavku poslovnih aktivnosti u pogođenim lokalnim zajednicama.

Proces prijave je u potpunosti online, a dodatna podrška potencijalnim aplikantima bit će osigurana kroz info sesije koje će biti organizovane u svim projektom obuhvaćenim općinama. U okviru evaluacije prijava, dodatno će biti vrednovani privredni subjekti koji zapošljavaju žene, mlade i osobe s invaliditetom, kao i oni koji u svom poslovanju promovišu održivost i digitalizaciju.

Javni poziv je otvoren do 2. februara 2026. godine.

Za detaljne informacije o uslovima i kriterijima prijave, možete kontaktirati:

za područje Jablanice, Konjica i Mostara – LINK Poduzetnički centar: https://linkmostar.org

za područje Fojnice, Kreševa, Kiseljaka, Vareša i Drvara – Investicijska Fondacija Impakt: https://impakt.ba.