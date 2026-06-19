Općinski sud Tuzla potvrdio optužnicu protiv 37-godišnjaka iz Banovića

Općinski sud Tuzla potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Igora Hirkića (37) iz Banovića zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u sticaju sa krivičnim djelom posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga.

Hirkić je optužen da je 14. maja 2026. godine u tuzlanskom naselju Slatina, prilikom pretresa kojeg su obavili istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK, kod sebe držao vrećicu sa više pakovanja u kojem je bilo oko 200 grama opojne droge amfetamin i oko 200 grama marihuane (Cannabis sativa) pripremljenih za dalju prodaju, te jednu digitalnu vagu sa tragovima opojne droge. Također, optužnicom mu se na teret stavlja da je u septembru 2024. godine u Banovićima posjedovao više manjih paketića sa opojnim drogama marihuana i amfetamin.

Općinski sud Tuzla je prihvatio prijedlog postupajućeg tužioca i Hirkiću produžio mjeru pritvora nakon potvrđivanja optužnice u zakonski predviđenom roku.