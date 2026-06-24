BiH protiv Katara: Ključna utakmica za plasman u nokaut fazu

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra važnu utakmicu na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, u kojoj će protiv selekcije Katara tražiti bodove za plasman u nokaut fazu takmičenja.

BiH i Katar u ovaj duel ulaze sa po jednim osvojenim bodom nakon prva dva kola u Grupi B, što ovaj susret čini direktnim okršajem u borbi za nastavak takmičenja.

FIFA je odredila da će glavni sudija na utakmici biti iskusni Jesús Valenzuela iz Venecuele, dok će mu pomoćnici biti sunarodnjaci Jorge Urrego i Tulio Moreno. Valenzuela je već dijelio pravdu na ovom Mundijalu, i to na susretu između Australije i Turske, koji je završen rezultatom 2:0.

Utakmica se igra večeras s početkom u 21:00 sat po našem vremenu na stadionu „Lumen Field“ u Seattleu. Prijenos susreta bit će dostupan na Areni Sport i Federalnoj televiziji.