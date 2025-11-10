Na Univerzitetu FINRA Tuzla obilježen Međunarodni dan računovođa

Na Univerzitetu FINRA Tuzla obilježen je Međunarodni dan računovođa, koji se svake godine tradicionalno obilježava 10. novembra u organizaciji Univerziteta FINRA i edukativno-konsultantske kuće FINconsult.

Ovaj datum podsjeća na važnost knjigovođa i računovođa u svim segmentima poslovanja, kao i na doprinos finansijsko-računovodstvene profesije ekonomskom razvoju, transparentnom finansijskom izvještavanju i odgovornosti u poslovanju.

Dan računovođa obilježava se u spomen na 10. novembar 1494. godine, kada je u Veneciji objavljena knjiga “Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita” autora Luce Bartolomea de Paciolija, franjevačkog fratra i italijanskog matematičara. Ovo djelo sadrži prvo poglavlje o dvojnom knjigovodstvu, čime je Pacioli stekao zvanje “otac modernog računovodstva”.

Povodom obilježavanja Dana računovođa, na Univerzitetu FINRA Tuzla organizirane su radionice za učenike srednjih škola i obuke za profesore o korištenju eBiblioteke FINRA, koju ubuduće mogu koristiti i profesori srednjih škola.

Prisutnima se obratio prof. dr. Ismet Kalić, direktor Univerziteta FINRA Tuzla, naglasivši značaj ovog datuma i važnu ulogu računovođa u razvoju zajednice i transparentnom radu institucija. Istakao je i da FINRA obrazuje odgovorne i savjesne studente koji ispunjavaju potrebe tržišta rada.

Na studijskom programu Finansije i računovodstvo do sada je diplomiralo 275 studenata, a svi su zaposleni. Nastavni plan usklađen je sa zahtjevima za sticanje zvanja certificiranog računovođe (CR) i ovlaštenog revizora (OR). Studenti imaju pristup kontinuiranoj edukaciji finansijsko-računovodstvene profesije i naučno-stručnom časopisu Poslovni konsultant.

FINconsult, kao osnivač Univerziteta FINRA, do sada je edukovao više od 2.800 certificiranih stručnjaka (CR, OR, CRT) i proveo edukaciju iz poslovnog knjigovodstva za više od 2.900 osoba, koje su uspješno pronašle zaposlenje u finansijsko-računovodstvenom sektoru u BiH.

O značaju računovodstvene profesije govorio je i prof. dr. Edin Glogić, dekan Ekonomskog fakulteta FINRA, naglasivši da računovođe i revizori svojim znanjem i vještinama predstavljaju ključ uspješnog i zakonitog poslovanja kompanija i institucija.

FINRA sarađuje s više od 400 kompanija, institucija i organizacija, osiguravajući studentima praksu, stipendije i zaposlenje. Do sada je na Univerzitetu diplomiralo 294 studenta, a svi su pronašli posao ili pokrenuli vlastiti biznis.