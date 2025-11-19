Univerzitet FINRA dodijelio 200 stipendija

Danas, 19. novembra 2025.godine na Univerzitetu FINRA Tuzla upriličen je svečani prijem i potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata dodiplomskog i magistarskog studija. Stipendije su dodijeljene u ukupnoj vrijednosti većoj od 250.000 KM.

“Naš cilj je dati studentima podršku tokom studiranja i nagraditi ih za istaknuti trud i rad, kao i onima sa slabijim imovinskim stanjem finansijski olakšati studiranje. FINRA daje finansijsku podršku studentima iz porodica šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca. Za učenike generacije, studente sa nadprosječnim uspjehom i studente sa slabim imovinskim stanjem FINRA omogućava besplatno studiranje”, saopšteno je iz FINRA-e.

Od svog osnivanja, u proteklih deset godina FINRA je dodijelila stipendije u iznosu većem od 1 milion KM.

U nastojanju da podrži i promoviše obrazovanje, te podrži studente da studiraju i nakon studija se zaposle i ostanu u Bosni i Hercegovini, Univerzitet FINRA Tuzla će nastaviti da stipendira studente i u narednim godinama, konstantno povećavajući iznos stipendija iz godine u godinu. Planom je predviđeno da za akademsku 2026/2027. godinu ukupan iznos stipendija premaši 300.000 KM.

Univerzitet FINRA Tuzla se svrstava u malobrojne visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini koje nude jedinstvene, savremene i inovativne studijske programe u skladu sa zahtjevima i potrebama tržišta rada. FINRA je predana i posvećena cilju da mladim ljudima prenese znanja i vještine koja su tražena i dobro plaćena, te ih osposobi za zanimanja za kojima postoji konstantna potražnja u Bosni i Hercegovini i svijetu.

Do sada su diplomirala 294 studenta na FINRA i svi su zaposleni, a nekoliko njih pokrenilo je vlastiti biznis.