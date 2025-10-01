Stali vozovi u entitetu Republika Srpska

Radnici Željeznica Republike Srpske obustavili su rad u minut do ponoći između utorka i srijede, zbog čega jutros vozovi nisu pokrenuti iz stanica Doboj, Banjaluka i Novi Grad. Razlog za prekid rada je neisplaćena plata za mjesec avgust, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik Samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti ŽRS Dragan Peulić.

On je naveo da sindikat ne vjeruje objašnjenju uprave, prema kojem je sistem za obračun plata pušten u rad još početkom jula, te smatra da je pravi razlog nedostatak novca i čekanje uplata kako bi se izvršile isplate.

Radnici Željeznica RS i ranije su najavljivali obustave rada zbog kašnjenja plata. Početkom aprila, kada je kasnila plata za februar, štrajk je izbjegnut u posljednji trenutak, jer su sredstva obezbijeđena svega tri dana prije isteka roka.

Oko 70 posto zaposlenih u ovom javnom preduzeću prima minimalnu platu od približno 500 eura. Istovremeno, Vlada Republike Srpske je krajem marta odobrila kreditno zaduženje Željeznica RS, ali nije precizirano koliki je iznos kredita niti za šta će sredstva biti iskorištena. Uprava nije dala odgovore ni o planu restrukturiranja, ni o tome kako će se smanjiti višegodišnji gubici, koji su prošle godine iznosili oko 18 miliona eura.

Prema ranijim planovima, restrukturiranje je trebalo biti završeno do kraja 2024. godine, a predviđalo je formiranje holding kompanije sa zavisnim preduzećima za infrastrukturu, putnički i teretni prevoz. Višegodišnji akumulirani gubitak trenutno prelazi 160 miliona eura, a broj zaposlenih smanjen je na oko 1.700.