Kako očistiti ravnu ploču šporeta od tvrdokornih mrlja

Kako očistiti ravnu ploču šporeta pitanje je koje se često postavlja nakon što jelo iskipi i na površini ostavi tvrdokorne tragove. Uz nekoliko sastojaka koje većina domaćinstava već ima, ploča se može očistiti bez dugotrajnog ribanja.

Za čišćenje su potrebni soda bikarbona, deterdžent za suđe, topla voda, dublja posuda, peškir ili kuhinjska krpa, sunđer i zaštitne rukavice.

U posudu najprije sipajte toplu vodu i dodajte malu količinu deterdženta za suđe. Napravite sapunicu, a zatim u nju potopite peškir ili kuhinjsku krpu.

Ravnu ploču šporeta ravnomjerno pospite sodom bikarbonom. Krpu izvadite iz vode i blago iscijedite, tako da ostane dovoljno vlažna, ali da iz nje ne curi voda.

Vlažnu krpu stavite preko površine posute sodom bikarbonom i ostavite da djeluje oko 15 minuta. Nakon toga istom krpom pažljivo istrljajte ploču, koristeći nakvašenu sodu kao blago abrazivno sredstvo.

Ostatke sode bikarbone i prljavštine uklonite čistim, vlažnim sunđerom, a ploču na kraju prebrišite suhom krpom.

Prije čišćenja potrebno je sačekati da se ploča potpuno ohladi, a preporučuje se i korištenje zaštitnih rukavica kako bi se izbjegla iritacija kože.