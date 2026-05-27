Stručnjak savjetuje: Dobra finansijska organizacija ne zavisi od visine plate nego od navika

Mnogi smatraju da je štednja moguća samo uz visoka primanja, dok oni sa prosječnim ili minimalnim prihodima često vjeruju da nemaju prostora za upravljanje budžetom. Ipak, stručnjaci upozoravaju da uspješno raspolaganje novcem ne zavisi isključivo od zarade, već prije svega od finansijskih navika i pravilnog planiranja troškova.

O tome kako izbjeći finansijske poteškoće govorio je Almir Paočić, osnivač i direktor Centra za edukaciju i obrazovanje u Tuzli te asistent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Prema njegovim riječima, osnov uspješnog upravljanja novcem leži u razlikovanju stvarnih potreba od troškova koji predstavljaju luksuz. Ističe da finansijska disciplina nije povezana s visinom prihoda, nego sa sposobnošću pojedinca da pravilno rasporedi novac.

Kao jedno od praktičnih pravila navodi model raspodjele prihoda prema kojem bi polovinu mjesečnih primanja trebalo izdvojiti za osnovne i obavezne troškove, 30 posto za lične želje i dodatne izdatke, dok bi preostalih 20 posto trebalo usmjeriti na štednju.

Paočić upozorava da građani često prave greške kupujući stvari koje im nisu zaista potrebne ili plaćajući usluge i pakete koje rijetko koriste. Dodaje da je važno jasno odrediti šta predstavlja potrebu, a šta luksuz, jer upravo takve odluke dugoročno utiču na stanje kućnog budžeta.

Govoreći o finansijskoj pismenosti, ističe i da građani često imaju dileme vezane za podizanje kredita, razliku između nominalne i efektivne kamatne stope, kao i mogućnosti ulaganja novca, što su teme koje zahtijevaju dodatnu edukaciju i informisanje.