Nestanak kultnog namaza

Prije tri decenije s polica je nestala Kinderlada, mliječno-čokoladni namaz koji je obilježio djetinjstva generacija u bivšoj Jugoslaviji. Iako je proizvodnja zaustavljena 1995. godine, sjećanje na njegov okus i dalje je živo.

Kultni status i predmeti sjećanja

Kinderlada je vremenom postala više od običnog namaza. Čaše, zdjelice i porculanske šoljice u kojima se prodavala danas se čuvaju kao kolekcionarski predmeti. Na oglasnicima poput pojedini primjerci dostižu cijene i do tridesetak eura.

Domaći odgovor na Nutellu

Kinderlada je nastala u saradnji Podravke i talijanskog Ferrera, posebno za jugoslavensko tržište. Bila je pristupačnija alternativa poznatoj Nutelli, koja je u to vrijeme bila rijetka i skupa, dostupna uglavnom u duty-free prodavnicama.

Posebna ambalaža i varijante

Kupci su je pamtili po upečatljivoj ambalaži – od staklenih čaša do šarenih plastičnih posuda i šoljica s nasmijanom kravom. Postojale su dvije varijante, kombinacija čokoladnog i mliječnog krema te bijeli mliječni namaz.

Kraj proizvodnje i nasljedstvo

Početkom devedesetih, dolaskom konkurencije i ulaskom originalne Nutelle na tržište, kinderlada je izgubila utrku. Posljednje teglice proizvedene su 1995. godine, a naslijedio je sličan Podravkin proizvod – Lino Lada.

Nostalgija koja traje

I danas se na društvenim mrežama i forumima spominje kinderlada kao simbol jednog vremena. Mnogi korisnici dijele sjećanja na njen okus, dok se drugi prisjećaju čaša i zdjelica koje su nakon praznih teglica ostajale u upotrebi kao posuđe u gotovo svakom domaćinstvu.