Cucla za smirenje: Odrasli se okreću novom rješenju za stres

U vremenu kada su stres i nesanica sve prisutniji, mnogi odrasli u Kini pronalaze utjehu u neobičnom trendu, a to je cucla za odrasle, odnosno cucle za smirenje.

Na kineskim online platformama poput Taoboa i JD.com, odrasle cucle prodaju se po cijeni od 10 do 500 juana, odnosno između 1,40 i 70 američkih dolara.

Korisnici ističu da ih cucla smiruje tokom rada, pomaže pri spavanju i olakšava odvikavanje od pušenja. Jedan od njih kaže: „Kad sam pod pritiskom na poslu, draže mi je sisati cuclu, vraća mi osjećaj sigurnosti iz djetinjstva”, javlja VICE.

Psiholozi ovakvu pojavu objašnjavaju kao oblik regresije, kada se u stresnim trenucima ljudi vraćaju navikama iz djetinjstva koje su donosile mir i sigurnost.

Ipak, doktori upozoravaju na zdravstvene rizike. Doktorica Tang Caomin iz Sichuana navodi da dugotrajna upotreba cucle može otežati disanje tokom sna, pa čak i izazvati gušenje.

Ortodonti posebno upozoravaju na posljedice po zube i govor. Američki stomatolog Ben Winters naglašava da odrasle cucle mogu izazvati „otvorenu zagriz”, zbog čega prednji zubi ne dodiruju jedni druge, a u odrasloj dobi takvi poremećaji često zahtijevaju nošenje aparatića. Osim toga, može se razviti loš obrazac gutanja i problemi s izgovorom.

Trend nije ostao samo u Kini, već se širi i na Zapad. Na TikToku su sve češći snimci odraslih u Sjedinjenim Državama koji koriste cuclu dok rade, voze ili pokušavaju smanjiti stres.