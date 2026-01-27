Drugi je dan protesta profesionalnih vozača i transportnih prevoznika. Na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji i dalje je obustavljen teretni saobraćaj. Razlog su nova i postojeća pravila boravka u šengenskom prostoru, koja se, upozoravaju vozači, primjenjuju isto na profesionalce i turiste, što direktno ugrožava njihovo pravo na rad.

Drugi dan blokade granica: Ugrožen rad profesionalnih vozača

Na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji drugi dan zaredom nema ulaska ni izlaska teretnih vozila. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore zajednički su obustavili saobraćaj, upozoravajući na, kako kažu, sistemsku diskriminaciju i ugrožavanje prava na rad.

„Trenutno naš goreći problem je to što naše vozače hapse po Evropskoj uniji, odnosno taj sistem ulaska u Schengen, na 90-180 dana. Taj problem se reflektuje tim jer naši vozači obavljaju takvu vrstu djelatnosti da provode mnogo vremena u EU, a oni se tretiraju kao da su turisti, odnosno u 180 dana oni ne bih smijeli prijeći 90 dana boravka u EU što je nemoguće za nas odnosno za ovu našu djelatnost. Vozači svaki dan prelaze granicu i to se njima evidentira, a svaki prelazak granice vodi se kao jedan dan proveden u EU“, pojasnio je Mirko Ivanović, koordinator protesta.

„Naši vozači iz Bosne i Hercegovine imaju pasoše Bosne i Hercegovine i zbog toga su dodatno izloženi problemima. Kada ih policija zaustavi u Njemačkoj, Austriji, Poljskoj ili drugim zemljama, često ih tretiraju kao migrante. Dešava se da ih odvode u pritvor, zadržavaju po 24 sata, a nakon toga im izriču visoke novčane kazne. Sve to stvara ogromne finansijske troškove”, rekao je Mario Odak, prevoznik.

Situacija će se dodatno pogoršati uvođenjem elektronskog sistema ulaska i izlaska iz šengenskog prostora, takozvanog EES sistema, čija se puna primjena očekuje tokom ove godine. Taj sistem će automatski evidentirati svaki ulazak i izlazak, bez mogućnosti fleksibilnog tumačenja pravila. Prevoznici upozoravaju da će već od proljeća veliki broj vozača ostati bez prava ulaska u EU, što praktično znači gubitak posla i kolaps dijela transportnog sektora u zemljama Zapadnog Balkana.

„Problem je pravo na rad. Pogotovo u međunarodnom transportu, problem granica, Schengena, prava na rad, EES sistem, kontrole, uskraćivanje prava na rad. EES sistem će uvesti potpunu kontrolu i već u aprilu slijede blokade. Neće moći izaći vozač koji je izlazio prva tri mjeseca. I tako do kraja godine, kad sve preračunamo, gubi pravo na rad na tri mjeseca u toku jedne godine“, kazao je Muhidin Jašarević, predsjednik Udruženja vozača i automehaničara Tuzla.

Prevoznici iz regiona poručuju da protesti nemaju politički karakter i da im nije cilj blokada, već rješenja. Među ključnim zahtjevima su povećanje povrata akcize na gorivo, pravovremeni povrat PDV-a, kao i efikasniji rad graničnih prelaza.

„Zbog načina rada na graničnim prelazima imamo ogromne gužve, jer nemamo 24-satni rad kao ranije. Tražimo da svaki granični prelaz radi neprekidno i da imamo fitosanitarne inspektore najmanje 22 sata dnevno”, poručili su prevoznici iz Crne Gore.

Prevoznici ističu da su o problemu mjesecima upozoravali nadležne institucije, ali da konkretnih rješenja nije bilo. Ne traže ukidanje kontrole, već poseban status za profesionalne vozače, koji bi bio jasno regulisan i odvojen od turističkog režima boravka.

„Rješenje jedino koje je prihvatljivo za nas je da se odobri ulazak našim vozačnima, odnosno da imaju poseban tretman za razliku od običnih turista, građana koji prelaze u EU. Treba da se posebno zavede ko je vozač teretnog motornog vozila, a ko je obični putnik prema EU“, rekao je Mirko Ivanović, koordinator protesta.

Blokiran je izlaz za teretna vozila i ulaz u carinski terminal, dok je putnički saobraćaj omogućen. Teretna vozila ne prelaze granicu, izuzetak su samo hitne službe, vojska i transport živih životinja. Carinjenje robe iz Evropske unije prema Bosni i Hercegovini je obustavljeno, a vozači poručuju da će protesti trajati sve dok se ne pokrene konkretan institucionalni odgovor.