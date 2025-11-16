Austrijski mediji uznemireni pobjedom BiH: „Finale koje niko nije želio“

Pobjeda nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine nad Rumunijom rezultatom 3:1 odjeknula je i u Austriji, gdje je ishod susreta shvaćen kao loša vijest za tamošnju selekciju, koja je zbog toga ostala bez ranog plasmana na Svjetsko prvenstvo. Zmajevi su preokretom došli do trijumfa i osigurali najmanje drugo mjesto, ali i ostali u utrci za vrh grupe H, gdje Austrija ima samo dva boda prednosti.

Austrijski list Krone piše da je domaća ekipa sada „dovedena u finale koje niko nije želio“. Navode i da je „proslava plasmana otkazana“ te da će u utorak na rasprodanom stadionu Happel Austriji biti dovoljan bod protiv BiH kako bi zadržala prvo mjesto. Potcrtali su i da bi Austrija već bila siguran učesnik Mundijala da je ranije u Bukureštu izbjegla poraz od 1:0.

Portal Heute izdvaja naslov „Bosna pobjeđuje! Austrija mora u ‘finale’ za Svjetsko prvenstvo“, dok Kurier naglašava da je „Bosna i dalje u igri“. DerStandard poručuje da je pobjeda BiH spriječila Austriju da „osigura ranu kartu za Mundijal“, dok Die Presse ističe da se Austrija „još mora oznojiti u utrci za Svjetsko prvenstvo“.

Svi austrijski mediji poseban fokus stavljaju na Esmira Bajraktarevića, kojeg opisuju kao junaka utakmice. Njegov gol za 2:1, postignut u 80. minuti, opisan je kao potez „u stilu Arjena Robbena“, nakon prodora s desne strane i preciznog šuta u rašlje. Pobjedu Zmajeva u nadoknadi je potvrdio Haris Tabaković, dok je Edin Džeko ranije poravnao rezultat.

Austrija i BiH u utorak igraju direktan duel za prvo mjesto u grupi H, a na stadionu Ernst Happel u Beču očekuje se više od 20.000 navijača Bosne i Hercegovine. Hoće li Zmajevi uspjeti doći do pobjede i plasmana na Mundijal, odlučit će se u susretu koji počinje u 20:45 sati.