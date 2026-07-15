U Tuzlanskom kantonu prijavljeno 3.747 obrazaca o imovini i poklonima

Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona tokom 2025. godine dostavljeno je ukupno 3.747 obrazaca za prijavu imovine i poklona.

Od ukupnog broja, 1.744 prijave odnosile su se na izabrane dužnosnike, nosioce izvršnih funkcija i savjetnike, dok su 2.003 obrasca podnesena za njihove bliske srodnike.

Vlada TK prihvatila je informaciju o provođenju Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu.

Prema podacima Ureda, trenutno nema nosilaca javnih funkcija niti institucija na području Tuzlanskog kantona koji ne izvršavaju obaveze u vezi s prijavljivanjem imovine.

Ured je tokom 2025. godine uputio 160 pisanih poziva osobama koje prijave nisu dostavile u propisanom roku. Nakon upućenih poziva svi obavezani subjekti postupili su u skladu sa zakonom i prijavili imovinu i poklone za sebe i svoje bliske srodnike.

Od početka provođenja Zakona pokrenuto je 109 prekršajnih postupaka, odnosno izdato je 109 prekršajnih naloga. Četiri naloga izdata su tokom 2025. godine.

U okviru kontrole prijavljene imovine i poklona okončani su postupci za 209 nosilaca javnih funkcija. Kod 141 kontrolisanog subjekta nisu utvrđene razlike između prijavljenih podataka i evidencija nadležnih organa.

Kod 68 subjekata zabilježene su određene razlike, nakon čega su od njih zatražena i pribavljena izjašnjenja. U završenim postupcima nisu utvrđeni slučajevi davanja lažnih podataka o imovini s namjerom njihovog prikrivanja.

Rad Ureda na provođenju ovog zakona prepoznat je kao jedna od pozitivnih tačaka u borbi protiv korupcije u Izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2025. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona najavila je nastavak podrške jačanju kapaciteta Ureda i razvoju mehanizama transparentnosti, s ciljem efikasnije prevencije korupcije, unapređenja zakonitosti i jačanja povjerenja građana u javne institucije.