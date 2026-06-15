Jednomjesečni pritvor osumnjičenom za navođenje na prostituciju

Sudija za prethodni postupak Općinskog suda u Živinicama odredio je jednomjesečni pritvor osumnjičenom M.N. zbog sumnje da je počinio krivično djelo navođenje na prostituciju.

Prema navodima suda, osumnjičeni se tereti da je u periodu od septembra 2025. godine do 10. juna 2026. godine, radi zarade i druge koristi, koristeći tešku porodičnu i materijalnu situaciju, navodio i poticao svoju vanbračnu suprugu na pružanje seksualnih usluga.

Također se sumnjiči da je učestvovao u organizovanju i vođenju pružanja tih usluga.

Pritvor mu je određen zbog razloga propisanih Zakonom o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

Protiv rješenja o pritvoru može se izjaviti žalba Krivičnom vijeću Općinskog suda u Živinicama u roku od 24 sata od prijema rješenja.