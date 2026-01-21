Planska isključenja električne energije na području TK

Arnela Šiljković - Bojić
Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 22.01.2026. godine (četvrtak) na području Grada Srebrenika u naselju Špionica Krč u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

Dana 23.01.2026. godine (petak) na području:

  1. Grada Tuzle u naselju Momanovo u vremenu od 09.00 do 11:00 sati.

2.Grada Gračanice:

– u naseljima: Varoš, Podgaj, Malta od Benzinska pumpa SAX do Benzinska pumpa  BINGO i Bijela Polja do 10:30 do 12:30,

– u naseljima Podgaj i Malta od Benzinska pumpa SAX do Benzinska pumpa  BINGO od 10:30 do 14:30 sati.

 

