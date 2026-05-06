Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 07.05.2026. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u naseljima Ljepunice, Milešići, Mramor, Marina Glava i Marići u vremenu od 08:30 do 15:00 sati.

– u ulici Dr. Rose Hadživuković u vremenu od 09:30 do 12:30 sati,

– u ulicama Klosterska i Turalibegova u vremenu od 08:30 do 12:00 sati.

– u naseljima: Par Selo, Par Selo škola, Par Selo pijesak, Par Selo Vojna u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

2. Grada Živinica u naseljima: Donje Dubrave, Donje Dubrave Raskršće i Orašje u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

3. Općine Banovići u naseljima Savići,Sadnice,Bakovići,Gaj,Centar Banovići Selo, Nurkovići,Brezje,Stadion, Selo 2,Mušići, Čubrić, Bagremik, Podgorje i Stražbenica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

4. Općine Kalesija:

– u naseljima Miljanovci i Grabovac u vremenu od 08:30 do 11:00 sati.

– u naselju Gornji Rainci u vremenu od 12:00 do 14:30 sati.

Dana 08.05.2026. godine (petak) na području Grada Tuzle:

– u ulici Dr. Rose Hadživuković u vremenu od 09:30 do 12:00 sati.

– u ulicama: Kojšino, Kozlovačke čete, Hamdije Pozderca, Igmanskog marša i Kicelj u vremenu od 09:30 do 13:00 sati.