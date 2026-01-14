Planska isključenja električne energije na području TK

Arnela Šiljković - Bojić
Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 15.01.2026.godine (četvrtak) na području

  1. Grada Tuzle u ulici Mehdina Hodžića u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.
  2. Općine Banovići u naselju Radina u vremenu od 10:00 do 15:00 sati.

 

Dana 16.01.2026. godine (petak) na području

  1. Grada Živinica

– u naseljima: Đulovići, Jablanica, Delići, Suha, Suljići, Đize, Mukinovići, Bučik, Mladik, Nuhanovići, Šerići, Šerići Dom, Pepići, Hođžići, Kadići, Priluk, Priluk Škola, Grablje, Klapići, Priluk Jezero i Poljići u vremenu od 08:30 do 09:30 i od 16:00 do 16:30 sati,

– u naseljima: Đulovići, Delići i Jablanica u vremenu od 08:30 do 16:30 sati.

 

 

