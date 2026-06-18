KK Bosna pripada Sarajevu i Bosni i Hercegovini: Institucije jedinstvene u podršci klubu koji predstavlja generacije

Predstavnici Vlade Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva, općina Centar, Novo Sarajevo i Stari Grad, te BH Telecoma, održali su danas zajednički sastanak posvećen budućnosti KK Bosna, jednog od najznačajnijih sportskih simbola Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

Sa sastanka je upućena jasna i nedvosmislena poruka- KK Bosna ostaje prioritet i zajednička odgovornost institucija koje su i do sada bile njen najvažniji oslonac. Postoji puno jedinstvo i opredjeljenje da klub ostane stabilan, snažan i dugoročno održiv, kako u finansijskom, tako i u organizacionom smislu.

U proteklom periodu upravo su institucije Kantona Sarajevo, Federacije BiH i lokalne zajednice osigurale približno 70 posto ukupnog budžeta kluba, stvarajući pretpostavke za historijske sportske rezultate i povratak Bosne među regionalnu i evropsku košarkašku elitu.

Posebna zahvalnost upućena je dosadašnjoj upravi kluba i stručnom timu na predanom radu, energiji i viziji koju su ugradili u razvoj kluba. Rezultati ostvareni u prethodnim godinama ostaju vrijedan temelj na kojem će se graditi naredna faza razvoja KK Bosna.

Istovremeno, svi učesnici sastanka naglasili su da podrška institucija ne prestaje. Naprotiv, zajednički cilj je osigurati kontinuitet finansijske stabilnosti, kvalitetnog upravljanja i daljeg sportskog napretka kluba.

KK Bosna nije projekat jednog čovjeka niti jedne institucije. Ona je dio identiteta Sarajeva, simbol sportskog ponosa Bosne i Hercegovine i klub čije ime povezuje generacije navijača, sportista i građana.

Zbog toga je zajednički stav svih prisutnih da se očuva stabilnost kluba, dodatno unaprijedi njegov rad i stvore uslovi da KK Bosna i u godinama koje dolaze ostvaruje rezultate dostojne svoje bogate tradicije i evropskog ugleda.

Zajedništvo, odgovornost i kontinuitet podrške ostaju čvrsto opredjeljenje svih institucija uključenih u razvoj i budućnost KK Bosna.