Bosna deklasirala Borac i osvojila Kup BiH “Mirza Delibašić”

Košarkaši Bosne osvojili su Kup BiH “Mirza Delibašić” nakon što su u finalu u Banja Luci nadigrali Borac rezultatom 98:70.

Studenti su već nakon prvog poluvremena imali čvrstu kontrolu nad susretom, na odmor su otišli s prednošću 47:35. U nastavku su izabranici Muhameda Pašalića dodatno pojačali ritam, povećali razliku i bez neizvjesnosti priveli utakmicu kraju, osvojivši šesti trofej Kupa Bosne i Hercegovine.

Najefikasniji u redovima Bosne bio je Young sa 26 poena, dok je Plummer dodao 16. Dvocifren učinak ostvarili su i Kovačević sa 13, Joesaar sa 11 te Halilović sa 10 koševa.

Kod Borca je najviše pokazao Talić sa 20 poena, dok su Mirotić i Cooper ubacili po 10.