Bosna večeras protiv Igokee igra za titulu prvaka BiH

Košarkaši Bosne večeras imaju priliku da nakon 18 godina čekanja vrate titulu prvaka Bosne i Hercegovine u Sarajevo.

Ekipa koju s klupe predvodi Muhamed Pašalić u dvorani Zetra od 19:30 sati dočekuje Igokeu u drugoj utakmici finala play-offa prvenstva BiH.

Bosna je u prvom finalnom susretu, odigranom u Laktašima, savladala Igokeu rezultatom 76:70 i tako stekla prednost uoči revanša u Sarajevu.

Ukoliko nakon večerašnje utakmice rezultat u pobjedama bude izjednačen, novog prvaka Bosne i Hercegovine odlučit će ukupna koš razlika iz ova dva finalna meča.

Sarajevski klub želi napuniti Zetru i uz snažnu podršku navijača doći do konačnog trijumfa. Kako bi tribine bile što ispunjenije, cijene ulaznica su snižene i iznose 5 KM za tribine, odnosno 10 KM za teleskop.

Direktan prijenos utakmice Bosna, Igokea bit će na BHT-u.