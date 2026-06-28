Vrućine ne prijete samo ljudima: Evo kako zaštititi mobitel i laptop

Visoke temperature tokom ljeta ne predstavljaju problem samo za ljude, nego i za elektronske uređaje. Mobiteli, laptopi i druga elektronika mogu se pregrijati, usporiti, privremeno prestati raditi ili u težim slučajevima pretrpjeti oštećenja.

Kako piše Euronews, postoji nekoliko jednostavnih načina da se uređaji zaštite od pregrijavanja tokom ljetnih vrućina.

Držite uređaje dalje od direktnog sunca

Mobitele, laptope i druge elektronske uređaje najbolje je držati u hladu. Iako se čini kao sitnica, ostavljanje mobitela na stolu tokom boravka na otvorenom ili njegovo korištenje na suncu može vrlo brzo izazvati pregrijavanje.

Dovoljno je i nekoliko minuta direktnog izlaganja sunčevim zrakama da se uređaj značajno zagrije, posebno ako se istovremeno koristi ili puni.

Ne stavljajte mobitel ili laptop u frižider

Iako mnogi pomisle da bi brzo hlađenje u frižideru ili zamrzivaču moglo pomoći, stručnjaci upozoravaju da to može napraviti dodatnu štetu.

Nagla promjena temperature može izazvati temperaturni šok i oštetiti uređaj, posebno bateriju. Osim toga, frižideri i zamrzivači sadrže vlagu, a ona može prodrijeti u elektroniku i izazvati kvarove.

Rashladite prostor u kojem koristite uređaje

Kao što rashlađen prostor pomaže ljudima da lakše podnesu vrućine, isto važi i za elektronske uređaje. Ventilator ili klima-uređaj mogu pomoći da se smanji temperatura prostora u kojem koristite mobitel ili laptop.

Korisno je i spustiti roletne, navući zavjese ili na drugi način zaštititi prozore od direktnog sunca. Sve uobičajene metode za rashlađivanje prostorije pomoći će i uređajima da se manje zagrijavaju.

Ne opterećujte uređaje više nego što je potrebno

Tokom velikih vrućina uređaje ne bi trebalo dodatno opterećivati. Gledanje sadržaja putem interneta, igranje zahtjevnih igara i korištenje alata vještačke inteligencije mogu povećati rad procesora i dovesti do dodatnog zagrijavanja.

Na temperaturu uređaja mogu uticati i punjenje baterije, visoka svjetlina ekrana i istovremeno korištenje više aplikacija. Zbog toga se preporučuje da se uređaj koristi samo za ono što je u tom trenutku potrebno.

Uključivanje načina rada za uštedu baterije može pomoći jer ograničava rad pojedinih aplikacija. Kratke pauze u korištenju, kao i povremeno gašenje uređaja, također mogu smanjiti rizik od pregrijavanja.

Skinite maskice i zaštitne navlake kada je potrebno

Maskice, futrole i zaštitne navlake mogu otežati protok zraka oko uređaja i zadržavati toplotu. Zbog toga ih je, u uslovima velikih vrućina, korisno skinuti dok se uređaj hladi.

Ipak, pri tome treba biti oprezan, jer su uređaji bez zaštitne maskice ili futrole izloženiji oštećenju u slučaju pada.

Tokom ljetnih vrućina najvažnije je uređaje ne ostavljati na suncu, ne hladiti ih naglo u frižideru ili zamrzivaču i ne opterećivati ih više nego što je potrebno. Takve navike mogu pomoći da mobiteli, laptopi i druga elektronika sigurnije izdrže visoke temperature.