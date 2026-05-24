Psihologinja otkriva: Jesu li narcisoidni ljudi zaista sretniji od drugih?

Jesu li narcisoidne osobe sretnije od drugih? Nauka na to pitanje ne daje jednostavan odgovor, jer narcizam nije uvijek isti kod svih ljudi.

Narcisoidnost se u javnosti najčešće doživljava negativno, ali stručnjaci navode da može imati i određene “prednosti”. Osobe s izraženim narcisoidnim crtama često djeluju samouvjereno, karizmatično i zadovoljno sobom. Ipak, takav vanjski dojam ne znači nužno da su emocionalno stabilne.

Psihijatar David Goldbloom upozorava da se u svakodnevnom govoru sve češće olako koriste izrazi poput “narcis” i “poremećaj ličnosti”, iako narcizam nije isto što i narcisoidni poremećaj ličnosti. Zbog toga je važno razlikovati osobine ličnosti od ozbiljnog psihološkog poremećaja, jer površno etiketiranje može banalizirati stvarne mentalne poteškoće i stvoriti pogrešnu sliku o ljudima i odnosima.

Narcizam je sve češće tema psiholoških istraživanja, medija i društvenih mreža, a nova istraživanja pokušavaju odgovoriti na pitanje šta osobe s narcisoidnim crtama zaista misle o sebi i svijetu. Jesu li zaista toliko sigurne u sebe koliko to pokazuju prema drugima?

Tim pitanjem bavila se Susan Krauss Whitbourne, profesorica psihologije na Univerzitetu Massachusetts Amherst i autorica knjige The Search for Fulfillment. U svojoj analizi osvrnula se na veliko istraživanje naučnika s Univerziteta Southampton, koje je proučavalo vezu između narcizma i osjećaja životnog zadovoljstva.

Whitbourne objašnjava da psiholozi razlikuju dvije vrste narcizma, grandiozni i ranjivi. Grandiozni narcisi djeluju izrazito samouvjereno, dominantno i superiorno, dok su ranjivi narcisi nesigurniji, osjetljiviji na kritiku i emocionalno nestabilniji.

„Postoje razlozi zbog kojih bismo očekivali da su narcisi među najmanje sretnim ljudima na svijetu”, piše Whitbourne.

Grandiozni narcisi često sebe smatraju sretnima, uspješnima i ispunjenima, dok se isto ne može reći za ranjive narcise, prenosi Psychology Today.

Kako bi došli do odgovora zašto je to tako, istraživači su analizirali više od 100 prethodnih studija u kojima je učestvovalo više od 52 hiljade ljudi. Rezultati su pokazali da grandiozni narcisi zaista prijavljuju viši nivo zadovoljstva životom, posebno u kulturama koje naglašavaju individualizam i lični uspjeh.

Whitbourne navodi da grandiozni narcisi često imaju osobine koje im pomažu da se osjećaju ispunjeno i uspješno, poput optimizma, kreativnosti, ambicioznosti i snažne vjere u vlastite sposobnosti. Također, često se ne opterećuju tuđim kritikama jer na taj način štite vlastiti ego.

S druge strane, dosadašnja istraživanja sugerišu da narcisi, uprkos ličnom osjećaju sreće, često pokazuju ponašanja koja negativno utječu na druge ljude. Mogu biti agresivni, manipulativni, opsjednuti statusom i skloni iskorištavanju drugih.

Ranjivi narcisi teže se nose sa stresom i neuspjehom, te imaju vrlo nizak nivo samopoštovanja, tvrdi stručnjakinja. Zbog toga se često osjećaju neispunjeno i nesretno.

Psihološka zrelost, mentalna i emocionalna stabilnost ne zavise samo od osjećaja sreće.

„Ljudi koji nisu sposobni učiti iz vlastitih neuspjeha možda jesu sretniji jer ih ne priznaju, ali pitanje je mogu li zbog toga emocionalno rasti”, ističe Whitbourne.

Ako osoba ne uči iz vlastitih grešaka i konstruktivnih kritika, teško će se uklopiti u zajednicu, jer su ljudi po prirodi društvena bića.