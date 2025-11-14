Tužilaštvo TK provjerava cijeli lanac odgovornosti za tragediju u Domu penzionera

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona potvrdilo je da su vještaci elektrostruke i protivpožarne zaštite dostavili zvanične nalaze o uzroku požara u Domu penzionera Tuzla, tragedije u kojoj je život izgubilo 15 osoba, dok je više od 30 povrijeđeno. Glasnogovornik Tužilaštva TK Admir Arnautović naglasio je da je istraga jedan od apsolutnih prioriteta i da tužilački tim radi ubrzanim tempom kako bi se utvrdile sve okolnosti.

„Prije svega želim da naglasim da je istraga vezana za požar u domu penzionera Tuzla na vrhu liste prioriteta u radu ovog tužilaštva“, poručio je Arnautović, podsjećajući da je broj žrtava porastao nakon što su u UKC-u Tuzla preminule još dvije žene. Za njih će, kako je naveo, biti urađene obdukcije kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti.

U dostavljenom vještačenju precizno je naveden uzrok požara. „Uzrok požara je naveden u vještačenju vještaka elektrostruke. Nastao je kao posljedica kratkog spoja u provodnicima na jednom priključnom kablu uređaja, odnosno radioaparata koji je bio u sobi jednog oštećenika doma penzionera Tuzla“, kazao je Arnautović. Kabal je, prema nalazu, bio prignječen između madraca, zida i metalnog dijela kreveta, što je dovelo do mehaničkog, a zatim i termičkog opterećenja kabla, varničenja i širenja vatre. „Došlo je do varničenja i širenja vatre na lako zapaljive materijale koji su se nalazili u sobi“, naveo je.

Arnautović je potvrdio da je formiran istražni tim koji čine dva tužioca i istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK. „Obavit će se detaljna, opsežna, sveobuhvatna istraga“, rekao je, najavljujući i dodatna vještačenja iz građevinske, arhitektonske i protivpožarne struke kako bi se obuhvatio svaki segment sigurnosnih i tehničkih uslova u objektu.

Istraga je trenutno fokusirana na krivična djela teških djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, kao i nesavjestan rad u službi. „Ono što mi utvrđujemo, ono što je važno, je krivična odgovornost, odnosno elementi činjenja određenog krivičnog djela od odgovornih ili službenih osoba ili nekih drugih osoba“, rekao je Arnautović, dodajući da je do sada saslušan veliki broj svjedoka, ali da još niko nije ispitan u svojstvu osumnjičenog.

Naglasio je da će se ispitivati šira uzročno-posljedična veza, uključujući sve moguće propuste, sigurnosne mjere i nadzorne mehanizme, kako unutar Doma penzionera tako i izvan njega. „Preuranjeno je govoriti o tome čija će se sve odgovornost preispitivati… ali će se to postaviti mnogo šire“, poručio je.

Arnautović je ponovio da će Tužilaštvo TK javnost redovno informisati o napretku istrage. „Ovaj predmet ćemo postaviti kao jedan od ključnih prioriteta u radu ovog tužilaštva, ako ne i najvažniji predmet u zadnjih 10 do 15 godina“, zaključio je.