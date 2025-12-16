Uhapšene dvije osobe u vezi s požarom u Domu penzionera u Tuzli

Jasmina Ibrahimović
Sve porodice stradalih obavještene, Grad Tuzla će snositi troškove dženaza i sahrana

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona su danas 16.12.2025. godine u okviru istrage u predmetu požara u Domu penzionera u Tuzli, po nalogu tužioca KT TK oduzeli slobodu M.B. i Z.R.H. oboje iz Tuzle koji će biti predati kantonalnom tužiocu na dalje postupanje.

Istraga kojom rukovodi KT TK je u toku i više informacija će biti saopšteno od strane nadležnog Tužilaštva.

Podsjetimo, požar u Domu penzionera Tuzla izbio je 4. novembra ove godine. Od posljedica gušenja ugljen-monoksidom stradalo je 16 osoba, dok je jedna osoba smrtno stradala od zadobivenih opekotina.

