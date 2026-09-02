Otvoren konkurs za Fulbright Visiting Scholar program

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini otvorila je konkurs za Fulbright Visiting Scholar program za akademsku 2027/2028. godinu, namijenjen istraživačima, univerzitetskim nastavnicima i stručnjacima iz akademskih i istraživačkih institucija u BiH.

Program omogućava boravak u Sjedinjenim Američkim Državama u trajanju od jednog ili dva semestra, odnosno najmanje četiri, a najviše devet mjeseci, tokom kojih odabrani kandidati mogu provoditi istraživanja, držati predavanja ili kombinovati ove dvije aktivnosti.

Pravo prijave imaju državljani Bosne i Hercegovine koji imaju doktorat iz oblasti istraživanja ili nastave, zaposleni su u BiH i dovoljno dobro poznaju engleski jezik. Kandidati moraju biti povezani s akademskom ili istraživačkom institucijom u Bosni i Hercegovini.

Većina akademskih oblasti obuhvaćena je programom, uz napomenu da istraživanja ne mogu uključivati direktan klinički kontakt s pacijentima. Kandidatima se preporučuje da unaprijed pokušaju uspostaviti saradnju s američkom institucijom i pribaviti pozivno pismo, iako ono nije obavezno za prijavu.

Fulbright stipendija u pravilu pokriva povratne međunarodne putne troškove, mjesečnu finansijsku podršku tokom boravka u SAD-u, kao i jednokratna sredstva za profesionalne i početne troškove. Predviđena je i ograničena zdravstvena zaštita u skladu s pravilima J-1 programa.

Prijava se popunjava na engleskom jeziku i podnosi online, a potrebno je dostaviti detaljan opis planiranog projekta, dokaz o doktoratu, akademski prijepis ocjena, biografiju, tri preporuke, bibliografiju ili plan predavanja te kopiju biografske stranice pasoša Bosne i Hercegovine.

Kandidati koji dostave kompletnu prijavu bit će pozvani na online intervju na engleskom jeziku, a prednost će imati oni koji u posljednje vrijeme nisu imali akademsko iskustvo u Sjedinjenim Američkim Državama. Konačnu odluku o nominovanim kandidatima donosi Fulbright Foreign Scholarship Board.

Rok za prijavu je 30. oktobar 2026. godine do 23:59 sati.