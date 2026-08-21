Zbog markiranja poskupljuje gorivo u BiH?

Markiranje goriva u BiH uvedeno je nakon višegodišnjih odlaganja, a novi sistem mogao bi donijeti i dodatni trošak koji će, prema upozorenjima iz naftnog sektora i dijela parlamentaraca, na kraju osjetiti građani kroz cijene na benzinskim pumpama.

Riječ je o postupku kojim se u gorivo dodaje posebna hemijska supstanca, nevidljiva golim okom, a koja omogućava provjeru da li je gorivo legalno stavljeno u promet i propisno označeno.

Pravilnik kojim je uređen ovaj sistem donesen je krajem 2025. godine, dok su kompanije koje će obavljati markiranje dobile ugovor u julu ove godine. Ipak, prije pune primjene potrebno je ispuniti još niz tehničkih i organizacionih uslova.

Prema analizi Detektora, cijena markiranja iznosi 33,18 KM na 1.000 litara goriva bez PDV-a. Kada se obračuna porez, taj trošak raste na približno 38,82 KM.

To je znatno više nego u Srbiji, gdje se, prema podacima tamošnjeg Ministarstva rudarstva i energetike, markiranje 1.000 litara goriva, preračunato u konvertibilne marke i uz lokalni PDV, plaća oko šest KM. Prema toj računici, markiranje goriva u BiH bit će približno šest puta skuplje nego u susjednoj Srbiji.

Dodatne troškove donose i kontrole. Ponovljeno arbitražno ispitivanje u slučaju žalbe koštat će 1.200 KM, dok će uzorkovanje i analiza na zahtjev koštati 800 KM, bez PDV-a.

Predsjednik Udruženja prometnika naftnih derivata Federacije BiH Milenko Bošković upozorava da bi trošak mogao biti prenesen na krajnje kupce, posebno u trenutku kada su cijene goriva već značajno porasle.

On smatra da trgovci neće moći preuzeti dodatne troškove na sebe te da bi oni u konačnici mogli postati dio maloprodajne cijene goriva.

Sličan stav iznijela je i zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Ermina Salkičević-Dizdarević, koja očekuje da će finansijski teret markiranja na kraju snositi potrošači.

Prema ranijem istraživanju Detektora, sistem kakav sada uvodi Bosna i Hercegovina ne primjenjuje se u zemljama Evropske unije, dok ga u regionu koristi Srbija. Sličan model priprema i Crna Gora.

Jedno od otvorenih pitanja ostaje i koliko će markiranje goriva u BiH zaista doprinijeti suzbijanju nelegalne trgovine, s obzirom na to da ne postoje precizni javno dostupni podaci o obimu crnog tržišta goriva u zemlji.