Naučnici upozoravaju na ekstremno zagrijavanje Pacifika

Britanski Met Office upozorava da bi El Nino kasnije ove godine mogao dostići rekordnu snagu, nakon što su temperature površine mora u dijelovima Tihog okeana već više od dva stepena iznad višegodišnjeg prosjeka.

El Nino se proglašava kada temperatura površine mora u ključnom dijelu Pacifika bude najmanje 0,5 stepeni Celzijusa iznad prosjeka, a trenutna mjerenja pokazuju da je taj prag višestruko premašen.

Prema prognozama Met Officea, temperaturna odstupanja mogla bi do kraja godine preći i tri stepena. Ukoliko se takav scenario ostvari, riječ bi bila o najjačem El Ninu u evidencijama koje se vode od 1950. godine, a moguće i o jednom od najsnažnijih zabilježenih u posljednjih nekoliko stoljeća.

Dodatnu zabrinutost izazivaju podaci o temperaturama u dubljim slojevima okeana. Na pojedinim područjima, na dubini od oko 100 metara, voda je i do osam stepeni toplija od uobičajenih vrijednosti. Naučnici upozoravaju da upravo taj sloj tople vode može dodatno podstaći jačanje El Nina.

Klimatski naučnik Zeke Hausfather iz Berkeley Eartha ocjenjuje da postoji sve veća vjerovatnoća da će ovogodišnji El Nino oboriti postojeće rekorde. Pojedini klimatski modeli ukazuju i na mogućnost da odstupanje temperature dostigne četiri stepena iznad prosjeka.

Hausfather navodi da se ne može isključiti mogućnost da je riječ o najjačem El Ninu u posljednjih 500, pa čak i 1.000 godina, ali naglašava da tako daleke historijske procjene nije moguće potvrditi sa potpunom sigurnošću.