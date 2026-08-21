Ponovo raspisan javni poziv za sufinansiranje ABA terapije u TK

Adin Jusufović
Šta je ABA terapija koja će biti dostupna u TK?
Šta je ABA terapija koja će biti dostupna u TK?

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ponovo je pokrenuo javni poziv za zdravstvene ustanove koje su zainteresovane za zaključivanje ugovora o sufinansiranju usluga ABA terapije tokom 2026. godine.

Prvi javni poziv objavljen je 27. jula, ali se do isteka roka nije prijavila nijedna zdravstvena ustanova.

Zbog toga je Zavod odlučio ponoviti postupak kako bi osiguranim licima omogućio sufinansiranje ABA terapije, odnosno razvojno-bihevioralnih intervencija namijenjenih djeci s poremećajima iz spektra autizma.

Cilj ponovljenog javnog poziva je zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje ispunjavaju uslove za pružanje ove vrste terapije.

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