Aćimović: Evropski istražitelji provjeravaju moguće zloupotrebe grantova u BiH

Adin Jusufović
drasko aćimović
Foto: Klix.ba

Ekonomski i politički analitičar Draško Aćimović tvrdi da evropske institucije provjeravaju moguće nepravilnosti i zloupotrebe bespovratnih sredstava koja su ranijih godina dodjeljivana u Bosni i Hercegovini.

Prema njegovim navodima, Ured evropskog javnog tužioca, EPPO, i Evropski ured za borbu protiv prevara, OLAF, provode provjere, nadzor i istražne aktivnosti u vezi sa sumnjama na nepravilno korištenje grantova.

Aćimović navodi da su predmet provjera, između ostalog, pojedini ugovori i projekti iz oblasti zaštite okoliša, transportne infrastrukture, poljoprivrednih subvencija, podrške malim i srednjim preduzećima te zapošljavanja.

Istovremeno, Bosni i Hercegovini odobravaju se nova sredstva iz IPA fondova Evropske unije, a Aćimović smatra da je poruka Brisela da će način trošenja evropskog novca ubuduće biti pod još strožijim nadzorom.

Prema njegovim riječima, u eventualnim istragama važnu ulogu imat će i domaće institucije, prije svega Državna agencija za istrage i zaštitu, SIPA, te Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, od kojih se očekuje efikasno postupanje u okviru njihovih nadležnosti.

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