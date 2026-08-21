Nestašica lijekova u BiH: Neki neće biti dostupni mjesecima

Privremeni i trajni prekid prometa lijekova u BiH i dalje se odnosi na više terapija, među kojima su lijekovi koji se koriste u liječenju onkoloških pacijenata, osoba nakon transplantacije te pacijenata s drugim teškim oboljenjima, pokazuju podaci Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 21. augusta 2026. godine.

Među lijekovima čija je nestašica evidentirana nalazi se BONDRONAT od 50 mg, s aktivnom supstancom ibandronska kiselina. Kao razlog prekida navedeno je kašnjenje u proizvodnji, a prema posljednjem obavještenju očekivani period nestašice produžen je do 30. septembra 2026. godine.

Privremeni prekid zabilježen je i za lijek ELIGARD od 7,5 mg, koji sadrži leuprorelin. Razlog je kašnjenje u proizvodnji i isporuci za tržište Bosne i Hercegovine, dok vrijeme normalizacije snabdijevanja za sada nije poznato.

Na listi je i RECORMON, lijek koji sadrži epoetin beta, a kod kojeg su kao razlog navedeni poremećaji u proizvodnji i snabdijevanju tržišta. Prema dostupnim informacijama, prekid bi mogao trajati do 1. jula 2028. godine.

Nestašice i zbog ograničenih proizvodnih kapaciteta

CARBOPLASIN, koncentrat za rastvor za infuziju koji sadrži karboplatin, također je u privremenom prekidu prometa. Razlog je nadogradnja sterilnog postrojenja na mjestu proizvodnje, a očekivano trajanje nestašice produženo je do 30. novembra 2026. godine.

Problemi sa snabdijevanjem odnose se i na više jačina lijeka ADVAGRAF, odnosno kapsule od 0,5, 1, 3 i 5 mg koje sadrže takrolimus. Kao razlog navedeni su ograničeni proizvodni kapaciteti proizvođača, zbog kojih nisu proizvedene dovoljne zalihe za tržište BiH. Za ove lijekove trenutno nije poznato kada bi snabdijevanje moglo biti potpuno normalizovano.

Privremeni prekid evidentiran je i kod lijeka ARMISARTE, koji sadrži pemetreksed. Zbog reorganizacije proizvodnje nema dovoljnih količina namijenjenih tržištu BiH, a prema posljednjim informacijama nestašica bi mogla trajati do 31. oktobra 2026. godine.

Na listi se nalazi i PLIVATINIB od 100 mg, s aktivnom supstancom imatinib, kod kojeg je proizvodnja serija za tržište Bosne i Hercegovine kasnila zbog reorganizacije proizvodnje. U ranijem obavještenju kao očekivani kraj nestašice bio je naveden 15. august 2026. godine.

EPREX trajno povučen iz prometa

Za lijek EPREX, koji sadrži epoetin alfa, donesena je odluka da se ne podnosi zahtjev za obnovu dozvole za stavljanje lijeka u promet. Kao razlog navedeni su komercijalni razlozi i dostupnost alternativnih terapija, odnosno biosimilara epoetina alfa. Prekid je trajnog karaktera od 27. juna 2026. godine.

ECANSYA od 500 mg, lijek koji sadrži kapecitabin, također se nalazi u privremenom prekidu prometa zbog nepredviđenih okolnosti u proizvodnji. Prema dostavljenim informacijama, nestašica bi trebala trajati do 30. septembra 2026. godine.

Zavod je ranije obaviješten i da je za lijek Leuprostin, odnosno leuprorelin od 3,6 mg u obliku implantata u napunjenoj šprici, planirano povlačenje sa tržišta Bosne i Hercegovine.

Podaci pokazuju da su razlozi zbog kojih dolazi do privremenog i trajnog prekida prometa lijekova u BiH različiti, od problema i reorganizacije proizvodnje, preko ograničenih kapaciteta i kašnjenja u isporuci, do komercijalnih odluka proizvođača.

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