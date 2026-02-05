Uz Barlova i Zulfića pokrenuta kampanja za provedbu Strategije o pravima osoba s invaliditetom

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je u proteklih nekoliko dana realizovalo mini kampanju podizanja svijesti o važnosti primjene i budžetiranja Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom za strateško razdoblje 2025–2030. godine.

Cilj kampanje bio je podsjetiti donosioce odluka da je budžetiranje Strategije zakonska i zajednička obaveza Federacije Bosne i Hercegovine i kantona.

U mini kampanji su učestvovali i bosanskohercegovački paraolimpijci Ismail Barlov i Ismail Zulfić, čiji su rezultati i lični primjeri pokazali da pravo na sport, kretanje i učešće u društvu nije pitanje dobre volje, već sistemske podrške i dostupne infrastrukture.

– Strategija za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom nije dokument za gledanje, ni pokazivanje. Ako mjere nisu planirane u budžetima, Strategija ne postoji u stvarnom životu. Odgovornost za njenu provedbu imaju i Federacija i kantoni, i to je obaveza, a ne preporuka – poručio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Kroz kampanju Ministarstvo je podsjetilo da je Strategija usvojena i na snazi, te da njena provedba zahtijeva jasno planirana finansijska sredstva u budžetima svih nivoa vlasti. Poseban fokus stavljen je na mjere usmjerene na poboljšanje položaja osoba s invaliditetom, naročito djece i mladih.

Mini kampanja je poseban akcenat stavila na pravo djece s invaliditetom na sport, s naglaskom na vodene sportove kao važan segment rehabilitacije, razvoja samopouzdanja i socijalne uključenosti. Istovremeno, Strategija obuhvata i obrazovanje, zdravstvo, kulturu, zapošljavanje i pristupačnost, bez kojih sva zagarantovana prava ostaju tek formalnost.

– Pristupačnost u Federaciji Bosne i Hercegovine i dalje je na niskom nivou. Bez sistemskog uklanjanja fizičkih i institucionalnih barijera, mjere iz Strategije ostaju neprovedive, a prava osoba s invaliditetom nejednako dostupna – naglasio je Delić.

U skladu s mjerom 1.2.5. Strategije, kampanja je kroz konkretne primjere promovisala ravnopravno učešće djece s invaliditetom u sportskim aktivnostima, posebno u vodenim sportovima, uz jasnu poruku da bez budžetske podrške nema stvarne inkluzije – saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.