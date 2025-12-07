Sjajan nastup: Ismail Zulfić postavio novi seniorski evropski rekord

RTV SLON
Foto: PK Spid

Ismail Zulfić, reprezentativac Bosne i Hercegovine i član Plivačkog kluba SPID iz Sarajeva, oborio je seniorski evropski rekord u disciplini 100 metara delfin (klasa S5) na šestom Internacionalnom paraplivačkom festivalu u Zagrebu, isplivavši vrijeme 1:33.64.

Iz kluba poručuju da je Zulfić „još jednom nadmašio očekivanja i pomjerio granice“. Takmičenje je okupilo 160 paraplivača iz devet zemalja, a odličan nastup ostvario je i Ismail Barlov, koji je osvojio pehar za najvredniji rezultat u kategoriji mlađih juniora i seniora, sedam zlatnih i jednu srebrnu medalju, te se bodovno plasirao na prvo mjesto među mlađim juniorima i drugo mjesto među seniorima.

Ekspediciju SPID-a u Zagrebu predvodili su šef stručnog štaba Amel Kapo i trenerica Ilda Kukuruzović.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Privrednici u FBiH: Povećanje minimalne plate bez smanjenja doprinosa ugroziće mala i srednja preduzeća

Istaknuto

Sutra počinje besplatna škola klizanja za djecu na Panonici

Magazin

Šta se dešava s tijelom kada izbacite šećer na dvije sedmice?

BiH

Kulenović: BiH mora odbaciti hegemonijski jezik koji blokira demokratsku tranziciju

BiH

EU i UN pokreću novi program protiv rodno zasnovanog nasilja u BiH

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]