Sjajan nastup: Ismail Zulfić postavio novi seniorski evropski rekord

Ismail Zulfić, reprezentativac Bosne i Hercegovine i član Plivačkog kluba SPID iz Sarajeva, oborio je seniorski evropski rekord u disciplini 100 metara delfin (klasa S5) na šestom Internacionalnom paraplivačkom festivalu u Zagrebu, isplivavši vrijeme 1:33.64.

Iz kluba poručuju da je Zulfić „još jednom nadmašio očekivanja i pomjerio granice“. Takmičenje je okupilo 160 paraplivača iz devet zemalja, a odličan nastup ostvario je i Ismail Barlov, koji je osvojio pehar za najvredniji rezultat u kategoriji mlađih juniora i seniora, sedam zlatnih i jednu srebrnu medalju, te se bodovno plasirao na prvo mjesto među mlađim juniorima i drugo mjesto među seniorima.

Ekspediciju SPID-a u Zagrebu predvodili su šef stručnog štaba Amel Kapo i trenerica Ilda Kukuruzović.