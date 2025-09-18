Ismail Barlov i Ismail Zulfić na Svjetskom prvenstvu u Singapuru

Od 21. do 28. septembra u Singapuru će biti održano Svjetsko prvenstvo u paraplivanju, jedno od najznačajnijih takmičenja u ovom sportu. Bosnu i Hercegovinu predstavljat će mladi paraplivači Ismail Barlov i Ismail Zulfić.

Ovo je tek drugi put u historiji da BiH ima svoje predstavnike na svjetskoj smotri najboljih paraplivača. Nakon debitantskog nastupa u Mančesteru 2023. godine, kada su ostvareni zapaženi rezultati, bh. tim sada ide i korak dalje. U Singapuru će nastupiti sa isplivanim A normama u ukupno pet disciplina, što je svojevrsni podvig.

Posebnu vrijednost ovom uspjehu daje činjenica da su Barlov i Zulfić dječaci od samo 15 godina. Iako mladi, iza sebe već imaju brojne medalje i odličja s domaćih i međunarodnih takmičenja, te su svojim rezultatima privukli pažnju sportske javnosti u BiH i regionu.

Paraplivački tim BiH u Singapuru predvodi trener Amel Kapo, a plivače će pratiti i životni asistenti Nihad Barlov i Ismet Zulfić. Kako je istaknuto, cilj je plasman u barem jedno finale, uz poruku da je u finalu sve moguće.

Sam plasman na Svjetsko prvenstvo i potvrđene A norme znak su da paraplivanje u Bosni i Hercegovini ima perspektivu, te da mladi sportisti uspješno nose zastavu države na najvećim međunarodnim natjecanjima.