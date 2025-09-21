Ismail Barlov postao viceprvak svijeta

Bosanskohercegovački paraplivač Ismail Barlov osvojio je titulu viceprvaka svijeta na Svjetskom prvenstvu u Singapuru u disciplini 50 metara prsno.

Član Plivačkog kluba SPID iz Sarajeva stigao je do srebrene medalje rezultatom 58.55.

Zlatno odličje pripalo je Meksikancu Joseu Castoreni, koji je trku završio s vremenom 57.41. Barlov je ovim uspjehom potvrdio kontinuitet vrhunskih rezultata, nakon što je prošle godine na Paraolimpijskim igrama u Parizu također osvojio srebro.

U Singapuru boje Bosne i Hercegovine brani i Ismail Zulfić, uz podršku trenera Amela Kape.