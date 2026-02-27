Predstavljen bh. tim za Zimske paraolimpijske igre Milano Cortina 2026

Paraolimpijski komitet Bosne i Hercegovine održao je konferenciju za medije povodom nastupa bh. tima na Zimskim paraolimpijskim igrama Milano Cortina 2026, koje će biti održane od 6. do 15. marta 2026. godine u Italiji.

Bosnu i Hercegovinu će na Igrama predstavljati alpska skijašica Ilma Kazazić, kojoj će u ulozi trenera podršku pružati njen otac, Fahrudin Kazazić.

Šef misije Nijaz Memić, istakao je da je ovo peti nastup Bosne i Hercegovine na Zimskim paraolimpijskim igrama.

“Ovo su pete Paraolimpijske igre na kojima BiH ima svog predstavnika i to je nešto na šta smo svi ponosni. Nadamo se i boljim rezultatima u odnosu na prethodne nastupe,” kazao je Memić, koji je bio prvi predstavnik BiH na Zimskim paraolimpijskim igrama u Vancouveru 2010. godine.

lma Kazazić će po četvrti put predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Paraolimpijskim igrama. U obraćanju medijima zahvalila se svima koji su doprinijeli njenom sportskom putu – porodici, trenerima, klubu i institucijama koje su finansijski podržale njen rad.

Posebno je naglasila značaj činjenice da će je na ovim Igrama pratiti njen otac u ulozi trenera.

“Moja želja i cilj je da ostvarim što bolji rezultat, ako ne i historijski. Ove Igre su za mene posebne jer je moj otac, koji je cijelu moju karijeru bio uz mene, ovaj put dio zvaničnog tima.”

Kazazić je tokom karijere sarađivala sa istaknutim trenerima, među kojima su rahmetli profesor Senad Turković, rahmetli Lejla Dedović i Leon Svjetlin, s kojima je ostvarila historijske rezultate za Bosnu i Hercegovinu.

Trener Fahrudin Kazazić naglasio je da kvalifikacioni proces nije bio jednostavan, ni u sportskom ni u finansijskom smislu.

“U protekloj godini iza nas su intenzivne pripreme i takmičenja u Slovačkoj, Češkoj, Italiji i Austriji. Ilma je imala izuzetno zahtjevan program, ali je pokazala fizičku i mentalnu spremnost za izazove koji nas očekuju 12. i 14. marta.”

Zvanični ljekar tima, prof. dr. Mirsad Muftić, istakao je da je Ilmina priča snažan primjer kako rehabilitacija kroz sport može dovesti do vrhunskih rezultata, akademskog uspjeha i lične afirmacije.

“Ilma je simbol snage i uspješnosti. Ona pokazuje kako se onesposobljenje može pretvoriti u sposobnost, kako se kroz sport gradi samopouzdanje, obrazovanje i društveni doprinos.”

Paraolimpijski komitet BiH je također potpisao sporazum o saradnji s Internacionalnom akademijom nauka i umjetnosti, s ciljem podizanja svijesti o osobama s invaliditetom na akademski i društveni nivo, te uključivanja ove teme u obrazovni sistem.

Tokom konferencije podršku Ilmi pružio je i kapiten KK Bosna BH Telecom, Miralem Halilović, koji joj je simbolično uručio dres i poželio mnogo sreće i uspjeha na predstojećim Igrama.