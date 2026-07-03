Danas oblačno, ponegdje s kišom

Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, a poslije podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine i Krajini. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29°C, na jugu zemlje do 32°C.

Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, a poslije podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine i Krajini. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29°C, na jugu zemlje do 32°C, saopćeno je iz FHMZ.