Danas sunčano i veoma vruće, poslijepodne mogući pljuskovi i grmljavina

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, uz dnevne temperature koje će se kretati između 33 i 40 stepeni.

U drugom dijelu dana očekuje se jači razvoj oblačnosti, koji će usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu, uz mogućnost pojave grada. Padavine su najizglednije u Krajini, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne, dok su lokalni pljuskovi mogući i na istoku Hercegovine te jugoistoku Bosne.

Vjetar će biti slab do umjeren, većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok su uz grmljavinske oblake mogući i jaki udari vjetra.