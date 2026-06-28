Da li će vrijeme pokvariti javno gledanje utakmice u četvrtak? To je pitanje koje će narednih dana postavljati mnogi navijači koji planiraju utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine pratiti na trgovima, u ljetnim baštama kafića ili na drugim lokacijama na otvorenom.

Prema trenutnim meteorološkim prognozama, odgovor još nije konačan, ali je jasno da će se upravo u noći sa srijede na četvrtak vrijeme početi naglo mijenjati.

Nakon nekoliko dana sunčanog i veoma toplog vremena, uz temperature koje će se ponegdje približavati i 40 stepeni, meteorolozi za srijedu najavljuju jaču destabilizaciju atmosfere. Već od poslijepodnevnih sati očekuje se razvoj grmljavinskih oblaka, a tokom večeri i noći moguć je prolazak hladnog fronta koji će donijeti pljuskove, grmljavinu i osjetno svježiji zrak.

Za sada se još ne može sa sigurnošću reći koja će područja biti najviše pogođena. Upravo zato meteorolozi naglašavaju da će tek početkom sedmice biti moguće preciznije odrediti gdje postoji najveća vjerovatnoća za jače pljuskove, olujni vjetar ili lokalnu pojavu grada.

To znači da organizatori javnog gledanja utakmice, ali i brojni navijači koji planiraju okupljanje na otvorenom, još ne bi trebali donositi konačne odluke. Postoji mogućnost da pojedini gradovi prođu bez padavina, dok bi drugi mogli biti zahvaćeni izraženijim nevremenom.

Bez obzira na to kako će se situacija razvijati, jedno je sigurno, nakon prolaska hladnog fronta stiže osjetno osvježenje. Već u četvrtak dnevne temperature bit će znatno niže nego prethodnih dana, a ljetne vrućine, barem nakratko, zamijenit će ugodnije vrijeme.

Sve oči zato narednih dana neće biti uprte samo prema reprezentaciji Bosne i Hercegovine, nego i prema vremenskoj prognozi, koja bi mogla odlučiti hoće li navijači utakmicu pratiti pod vedrim nebom ili uz zvuk kiše i grmljavine.