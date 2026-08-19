Online ulaznice rasprodate za susret BiH – Italija, prodaja se nastavlja u KSTK

Veliko interesovanje vlada za košarkaški spektakl između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koji će 28. augusta biti odigran u tuzlanskom Mejdanu.

Manji kontingent ulaznica koji je bio namijenjen za online prodaju putem platforme Event.ba već je rasprodat.

Ipak, navijači koji nisu uspjeli kupiti ulaznice putem interneta još uvijek imaju priliku osigurati svoje mjesto u Mejdanu. Znatno veći broj ulaznica namijenjen je fizičkoj prodaji i još uvijek je dostupan u prostorijama Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona.

Prodaja se obavlja u Ulici 2. oktobra broj 1, u zgradi Fakulteta za tjelesni odgoj i sport u Tuzli, radnim danima od 9 do 15 sati, sve do rasprodaje dostupnih ulaznica.

Za utakmicu su određene dvije kategorije ulaznica. Cijena ulaznice za tribine iznosi 30 KM, dok je za teleskope potrebno izdvojiti 40 KM.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine dočekat će Italiju u petak, 28. augusta 2026. godine, od 20 sati, u okviru drugog kruga kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.