UKC Tuzla obilježio Dan nezavisnosti BiH polaganjem cvijeća i sadnjom drveća

U Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla obilježen je 1. mart – Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, uz prigodan program i odavanje počasti borcima i civilnim žrtvama rata.

Delegacije UKC Tuzla i Udruženja demobilisanih boraca javnih zdravstvenih ustanova Tuzlanskog kantona položile su cvijeće na spomen-obilježju u krugu ove zdravstvene ustanove.

Direktor UKC Tuzla, prof. dr. med. sc. Šekib Umihanić, čestitao je Dan nezavisnosti svim građanima i zaposlenicima, naglasivši značaj obilježavanja ovog datuma.

„Danas, više nego ikada, imamo obavezu čuvati i jačati temelje naše nezavisnosti, radeći zajedno na izgradnji prosperitetne i sigurne budućnosti za sve građane. Posebnu zahvalnost upućujem našim zaposlenicima, koji su danas demobilisani borci, a koji su dio svog života posvetili odbrani domovine i dali nemjerljiv doprinos njenoj izgradnji. Ljekari i medicinsko osoblje tokom rata pružili su veliku podršku braniteljima, ali i civilnom stanovništvu. Ponosan sam što u UKC Tuzla tradicionalno obilježavamo ovaj značajan datum, čuvajući sjećanje na borce i civilne žrtve rata“, istakao je prof. Umihanić.

Program je nastavljen simboličnom sadnjom sadnica u parku UKC Tuzla. Sadnju su obavili studenti Udruženja BoHeMSA Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, koji su se zahvalili direktoru UKC Tuzla na ukazanoj prilici.

„Simboličnom sadnjom drveta poslali smo poruku da, kao što ono pušta korijen i raste, tako i naša domovina jača kroz zajedništvo, rad i odgovornost prema budućim generacijama“, poručili su predstavnici Udruženja BoHeMSA.

Iz UKC Tuzla saopćeno je da će ova ustanova i ubuduće njegovati kulturu sjećanja i obilježavati važne datume iz historije Bosne i Hercegovine.