Sretan vam Dan državnosti Bosne i Hercegovine!

Dan državnosti BiH – Prije 82 godine naša zemlja obnovila je svoju državnost. Na današnji dan 1943. godine na prvom zasjedanju Zemaljskog antifašističkog vijeća Narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine što je bio najviši politički, predstavnički i zakonodavni organ federalne države Bosne i Hercegovine, u Mrkonjić gradu obnovljena je BH državnost.

Tada je osigurana ravnopravnost svih naroda koji žive u Bosni i Hercegovini, kao i ravnopravnost Republike Bosne i Hercegovine unutar Jugoslovenske federacije s historijskim granicama koje su datirale još iz vremena srednjovjekovne Bosne.

Vijećnici ZAVNOBiH-a svih bh. naroda su 25. novembra 1943. godine potvrdili identitet i državnost Bosne i Hercegovine!

Svim Bosancima i Hercegovcima sretan Dan državnosti BiH, želi kolektiv RTV Slon.