Učenici tuzlanskih muzičkih škola priređuju svečani koncert povodom Dana državnosti BiH

U organizaciji Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Osnovne muzičke škole Tuzla i Srednje muzičke škole „Čestmir Mirko Dušek“ Tuzla, u utorak, 25. novembra 2025. godine, biće održan svečani koncert učenika povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Koncert počinje u 12 sati u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona.

Na koncertu će nastupiti učenici ovih škola koji će, kroz pažljivo pripremljen repertoar, izvesti djela klasične i savremene muzike, predstavljajući rad nastavnika i predanost kojom oblikuju nove generacije mladih umjetnika.

Publika će imati priliku uživati u svečanom muzičkom programu i pružiti podršku mladim izvođačima na jednom od najznačajnijih državnih praznika. Ulaz na koncert je slobodan.