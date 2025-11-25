Gradonačelnik i predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzle čestitali Dan državnosti BiH

Gradonačelnik Tuzle i predsjedavajuća Gradskog vijeća uputili su čestitku građankama i građanima Tuzle i Bosne i Hercegovine povodom 25. novembra – Dana državnosti:

„Dan državnosti, 25. novembar, jedan je od najvažnijih datuma u našoj historiji. Na Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a 1943. godine potvrđeni su državnost, historijske granice i ideja Bosne i Hercegovine kao zemlje ravnopravnih naroda i građana – zemlje u kojoj zajedništvo, sloboda i antifašizam predstavljaju temeljne vrijednosti našeg društva.

Danas se s ponosom prisjećamo svih koji su kroz generacije čuvali i branili ove vrijednosti. Posebnu zahvalnost dugujemo braniteljima Bosne i Hercegovine, koji su u najtežim godinama agresije 1992–1995. godine odbranili našu domovinu i potvrdili snagu ideje ZAVNOBiH-a – ideje slobodne, jedinstvene i nedjeljive Bosne i Hercegovine.

Tuzla i njeni građani, kroz svoju hiljadugodišnju historiju, uvijek su birali put tolerancije, solidarnosti i zajedničkog života. Upravo ta tradicija međusobnog poštovanja i zajedništva čini našu lokalnu zajednicu snažnom i otpornom, a našu domovinu prepoznatljivom u regionu i svijetu.

Dan državnosti je prilika da se prisjetimo zajedničkih vrijednosti i podsjetnik da zajedno gradimo društvo u kojem vlada mir, pravda i jednakost. Neka nas ovaj dan inspiriše da s još više odgovornosti i posvećenosti radimo za napredak naše zemlje i dobrobit svih građanki i građana, njegujući duh zajedništva i solidarnosti.“