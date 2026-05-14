U Tuzli predstavljena Monografija koja čuva istinu o herojima odbrane Bosne i Hercegovine

U sklopu obilježavanja 16. maja Dana tuzlanskih jedinica, upriličena je promocija Monografije dobitnika najvećih ratnih priznanja Grada Tuzle, posvećene hrabrosti, žrtvi i doprinosu boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine u odbrani grada i države.Organizatori promocije su Organizacija demobilisanih boraca Grada Tuzle, Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja „Zlatni ljiljan“ i Organizacija ratnih vojnih invalida Grada Tuzle 1992–1995.

Monografija donosi autentičan prikaz ratnih dešavanja, svjedočanstva o vremenu u kojem su hrabrost, odlučnost i patriotizam bili temelj odbrane Bosne i Hercegovine. Kroz fotografije, dokumente i biografske zapise, sačuvana je istina o ljudima koji su u najtežim trenucima stali u odbranu slobode, dostojanstva i zajedničkog života. Promociji su prisustvovali predstavnici boračkih organizacija, porodice šehida i poginulih boraca, nosioci najvećih ratnih priznanja, predstavnici društvenog i političkog života, kao i brojni građani.

Obraćajući se prisutnima, gradonačelnik Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić, istakao je značaj očuvanja istine o odbrani Bosne i Hercegovine i trajne obaveze društva prema braniocima i njihovim porodicama.

„Promovišući Monografiju dobitnika najvećih ratnih priznanja Grada Tuzle, ne odajemo počast samo hrabrim pojedincima čija su imena trajno upisana u historiju naše domovine, već i njihovim porodicama koje su podnijele najveću žrtvu za slobodu, dostojanstvo i budućnost Tuzle i Bosne i Hercegovine. Vaša snaga, strpljenje i dostojanstvo ostaju trajna moralna vrijednost našeg društva. U boli koju nosite utkane su ljubav prema domovini, vjera u pravdu i neizmjerna ljudska veličina. Zahvaljujući vašim najmilijima, Tuzla je ostala grad zajedničkog života, slobode i antifašističkih vrijednosti. S posebnim poštovanjem danas govorimo o dobitnicima najvećih ratnih priznanja Grada Tuzle – ljudima koji su svojim djelima postali simbol hrabrosti, odgovornosti i patriotizma.

Iza svakog odlikovanja stoji priča o odricanju, porodici koja je čekala, majci koja nije spavala, supruzi koja je nosila teret neizvjesnosti i djetetu koje je prerano odraslo. Zato ova monografija ne pripada samo braniocima, već i njihovim porodicama, saborcima i cijelom društvu koje ima obavezu da čuva istinu, dostojanstvo i sjećanje na one koji su branili Bosnu i Hercegovinu“, kazao je gradonačelnik Lugavić.

Promocija monografije potvrdila je važnost njegovanja kulture pamćenja i trajnog poštovanja prema ljudima koji su dali nemjerljiv doprinos odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine. Ovakva svjedočanstva ostaju trajna opomena, ali i obaveza budućim generacijama da čuvaju vrijednosti slobode, jedinstva i mira.