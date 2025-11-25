Svečanim programom obilježen Dan državnosti BiH u OŠ Novi Grad Tuzla

Učenici Osnovne škole „Novi Grad“ Tuzla svečanom manifestacijom obilježili su 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Mališani su kroz pjesmu, recitacije i kreativne performanse pokazali ljubav prema domovini, te poslali jasne poruke mira i zajedništva.

Iako tek počinju učiti o historiji svoje zemlje, najmlađi učenici s ponosom su govorili o značaju ovog datuma.

„Danas slavimo Dan državnosti – 25. novembar i rođendan našoj državi. Bosna i Hercegovina je najbolja država na svijetu“, kazao je jedan od učenika prvog razreda Amar Marković.

Slična emocija mogla se čuti i među ostalim mališanima.

„Da budem spremna za snove, a moji snovi su o miru, o slobodi u kojoj su sva djeca bezbrižna i razigrana. Za takve snove ja sam spremna. Jeste li vi spremni pomoći mi da ih ostvarim?“, poručila je učenica prvog razreda Nesa Begić.

Kroz brojne priredbe, radionice i edukativne aktivnosti širom Tuzlanskog kantona, učenici svih uzrasta imali su priliku da se upoznaju sa simbolima, historijom i tradicijom Bosne i Hercegovine, ali i da uče o vrijednostima zajedništva i poštovanja domovine.

„Mi smo stava da, pored kurikuluma i nastavnog plana i programa, gdje učenici uče o svojoj domovini, treba realizirati i aktivnosti koje su često masovne, kako bi se kod njih razvijala ljubav i osjećaj pripadnosti državi BiH“, rekao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.

U OŠ „Novi Grad“ u obilježavanje Dana državnosti bilo je uključeno više od 800 učenika, kroz priredbe u sali i radionice u učionicama.

„Direktno je u programu učestvovalo oko 400 učenika, dok su se ostali uključili kroz aktivnosti u svojim učionicama. Tako danas svih 820 učenika naše škole obilježava Dan državnosti Bosne i Hercegovine“, rekla je Sabina Jogučnić, direktorica škole.

Ova manifestacija iskorištena je i kao prilika za svečano otvaranje novih sportskih poligona kod škole, koji će biti dostupni i učenicima i djeci iz cijele mjesne zajednice.