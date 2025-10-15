Promocija drugog dijela knjige “Bio u Tuzli” Sulejmana Mulića Šulca u Ateljeu Ismeta Mujezinovića

Jasmina Ibrahimović

U Ateljeu Ismeta Mujezinovića u Tuzli u četvrtak, 16. oktobra 2025. godine, s početkom u 18 sati, bit će održana promocija drugog dijela knjige “Bio u Tuzli” autora profesora mr. sc. Sulejmana Mulića Šulca. Ovaj jedinstveni zavičajni projekat, kako je istakao recenzent mr. sc. Fatmir Alispahić, nastao je iz Mulićevih svakodnevnih susreta i zapisa o Tuzlacima, stvarajući poseban književni žanr posvećen ljudima i gradu.

Sulejman Mulić Šulc, poznat po svom pedagoškom i humanitarnom radu, kroz ovu knjigu donosi emotivne i autentične priče o Tuzli i njenim stanovnicima. Na promociji će, uz autora, govoriti akademik prof. dr. Kadrija Hodžić, umjetnik Stefan Simić i producent Haris Dedić.

Ulaz na događaj je slobodan, a organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju i podrže ovaj kulturni događaj posvećen Tuzli i njenim ljudima.

Podsjećamo, u provoj sezoni podcasta Tuzla calling razgovarali smo sa autorom Sulejmanom Šulc o njegovoj prvoj knjizi “Bio u Tuzli”. Cijeli razgovor možete pogledati i ovdje.

