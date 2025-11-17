Večeras promocija knjige „Kaputt, kraj njemačkog čuda“ u Tuzli

Večeras, 17. novembra, u 18:30 sati u sali Biblioteke „Derviš Sušić“ Tuzla biće održana promocija knjige „Kaputt, kraj njemačkog čuda“, autora i uglednog ekonomskog analitičara Wolfganga Münchaua.

O knjizi će govoriti dr. sci. Admir Čavalić i dr. sci. Damir Bećirović, koji će uz osvrt na aktuelni ekonomski trenutak predstaviti ključne teze jednog od najutjecajnijih evropskih autora na području ekonomije.

U djelu Kaputt: The End of the German Miracle Münchau analizira razloge zbog kojih je dosadašnji njemački ekonomski model, često opisan kao „njemačko čudo“, dostigao svoje granice. Autor tvrdi da taj model više ne funkcioniše i da je Njemačka ušla u period strukturalne stagnacije. Umjesto pravovremenih reformi i modernizacije, kako navodi, političke i industrijske elite decenijama su održavale status quo, zanemarujući duboke promjene koje donose digitalna ekonomija, energetska tranzicija i globalna tržišna dinamika.

Organizatori pozivaju građane da prisustvuju večerašnjoj promociji i upoznaju se s analizom jednog od najvažnijih savremenih evropskih ekonomskih glasova.