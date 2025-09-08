Promocija knjige „Ja sam Alen“ u Narodnom pozorištu Tuzla

Ali Huremović
Promocija knjige „Ja sam Alen“ u Narodnom pozorištu Tuzla

U Narodnom pozorištu Tuzla 9. septembra 2025. godine u 20 sati biće održana svečana promocija knjige „Ja sam Alen“, autora Alena Muhića.

Ovaj događaj smatra se važnim trenutkom u razvijanju društvene svijesti o teškom naslijeđu rata, a posebno o temi ratnog seksualnog nasilja.

Potresna ispovijest autora

„Ja sam Alen“ je autobiografija Alena Muhića, djeteta rođenog iz ratnog silovanja tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Knjiga razotkriva brutalnu stvarnost rata, ali i snagu ljudske dobrote i ljubavi. Nakon što je odmah po rođenju napušten, Alena je usvojio domar bolnice, odgajajući ga kao vlastitog sina uprkos svim predrasudama društva.

U svojoj ispovijesti autor govori o traganju za identitetom, suočavanju s istinom o svom porijeklu, susretu s biološkom majkom i odluci da javno progovori u ime hiljada djece rođene iz ratnog silovanja. Danas je medicinski radnik, suprug, otac i aktivista koji širom svijeta podiže glas za prava žrtava seksualnog nasilja u ratu.

Za svoj doprinos ljudskim pravima i pomirenju, Muhić je dobitnik više priznanja, među kojima se posebno ističe nagrada za ljudska prava Kraljevine Norveške.

Program promocije

Moderatorica večeri biće Rejhana Dervišević, a o knjizi će govoriti istaknuti aktivisti i glasovi zajednice – Ajna Jusić, Amra Delić i Omer Ć. Ibrahimagić. Svoj doprinos razgovoru daće i gosti Sarah Skopljak i Irfan Kasumović.

Promociju knjige organizuju Udruženje „Zaboravljena djeca rata“, Narodno pozorište Tuzla i sam autor.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Građani Tuzlanskog kantona i u 2026. godini oslobođeni plaćanja zdravstvene markice

Istaknuto

Roditelji u TK mogu dobiti finansijsku podršku za vrtić

BiH

Nakon 13 godina Savez samostalnih sindikata BiH dobio pravni kontinuitet i legitimitet

Vijesti

Kajganić na konferenciji u Singapuru predstavio iskustva BiH u borbi protiv trgovine ljudima

Vijesti

Hurtić u Banovićima: Zajedničkim naporima osiguravamo dostojanstven život za najugroženije

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]