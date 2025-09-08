Promocija knjige „Ja sam Alen“ u Narodnom pozorištu Tuzla

U Narodnom pozorištu Tuzla 9. septembra 2025. godine u 20 sati biće održana svečana promocija knjige „Ja sam Alen“, autora Alena Muhića.

Ovaj događaj smatra se važnim trenutkom u razvijanju društvene svijesti o teškom naslijeđu rata, a posebno o temi ratnog seksualnog nasilja.

Potresna ispovijest autora

„Ja sam Alen“ je autobiografija Alena Muhića, djeteta rođenog iz ratnog silovanja tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Knjiga razotkriva brutalnu stvarnost rata, ali i snagu ljudske dobrote i ljubavi. Nakon što je odmah po rođenju napušten, Alena je usvojio domar bolnice, odgajajući ga kao vlastitog sina uprkos svim predrasudama društva.

U svojoj ispovijesti autor govori o traganju za identitetom, suočavanju s istinom o svom porijeklu, susretu s biološkom majkom i odluci da javno progovori u ime hiljada djece rođene iz ratnog silovanja. Danas je medicinski radnik, suprug, otac i aktivista koji širom svijeta podiže glas za prava žrtava seksualnog nasilja u ratu.

Za svoj doprinos ljudskim pravima i pomirenju, Muhić je dobitnik više priznanja, među kojima se posebno ističe nagrada za ljudska prava Kraljevine Norveške.

Program promocije

Moderatorica večeri biće Rejhana Dervišević, a o knjizi će govoriti istaknuti aktivisti i glasovi zajednice – Ajna Jusić, Amra Delić i Omer Ć. Ibrahimagić. Svoj doprinos razgovoru daće i gosti Sarah Skopljak i Irfan Kasumović.

Promociju knjige organizuju Udruženje „Zaboravljena djeca rata“, Narodno pozorište Tuzla i sam autor.