Knjiga “Ja sam Alen” autora Alena Muhića predstavljena u Bosanskom Petrovcu

RTV SLON
Foto: Fena

U općinskoj vijećnici u Bosanskom Petrovcu sinoć je predstavljena knjiga “Ja sam Alen” autora Alena Muhića, koja kroz lično svjedočanstvo govori o sudbini djece rođene iz ratnog silovanja u Bosni i Hercegovini. Promocija je okupila brojne građane i predstavnike udruženja, a događaj je protekao u izrazito emotivnoj atmosferi.

Promocija je održana u organizaciji Udruženja ratnih vojnih invalida Bosanski Petrovac, u okviru manifestacije “Zimska čarolija 2025”.

Alen Muhić rođen je 1993. godine kao dijete majke – žrtve ratnog silovanja te je po rođenju ostavljen u bolnici. Njegovu sudbinu promijenilo je usvajanje u porodicu Advije Muhića i Muharema Muhića iz Goražda, koji su mu omogućili odrastanje u stabilnom porodičnom okruženju. Danas Muhić javno i argumentirano govori o temi o kojoj se u bh. društvu decenijama šuti.

Kako je istaknuto tokom promocije, knjiga “Ja sam Alen” nije samo lična ispovijest, već dokument vremena koji svjedoči o sistemskom zanemarivanju djece rođene iz ratnog nasilja, kao i izostanku institucionalne podrške i priznanja njihove patnje.

Naglašeno je da cilj knjige nije senzacionalizam, već otvaranje prostora za dijalog, razumijevanje i društvenu odgovornost.

Autor je naučio da govori u ime onih koji nikada nisu dobili priliku da ispričaju svoju priču, ističući da je suočavanje s prošlošću preduslov za istinsko pomirenje i izgradnju pravednijeg društva.

